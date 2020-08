Regionali in Campania, Caldoro all’attacco: Pandemia, emergenza gestita a fini elettorali (Di martedì 11 agosto 2020) Una campagna elettorale “molto differente dalle precedenti, non solo per le misure di contenimento, ma anche perché c’è un vantaggio, un elemento di democrazia e di par condicio da non sottovalutare. C’è chi è solo a gestire temi come il coronavirus, Vincenzo De Luca, e più che tutelare i cittadini, li usa come clava politica”. IL tono è pacato, ma Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania, non lesina attacchi al suo competitor del centrosinistra, l’uomo con il quale si confronta per la terza volta. L’uso del Covid 19 a fini politici, spiega Caldoro all’Agi, De Luca “lo fa con ordinanze più di colore che di sostanza, che di fatto riprendono normative nazionali in una sorta di ... Leggi su ildenaro

TeresaBellanova : Bello e partecipato l’incontro di @ItaliaViva con i nostri coordinatori provinciali e alcuni dei candidati che corr… - danielaf_DF : RT @FrulioGiovanni: Per le regionali in Campania utilizzerò anche il mio profilo Twitter per comunicare. Vi chiedo la cortesia di indirizza… - FrulioGiovanni : Per le regionali in Campania utilizzerò anche il mio profilo Twitter per comunicare. Vi chiedo la cortesia di indir… - rep_napoli : Regionali, Caldoro: 'In Campania la pandemia gestita ai fini del voto' [aggiornamento delle 10:35] - markkno68939488 : RT @val_ciarambino: E ora io voglio sapere se qualcuno dei consiglieri regionali e assessori della Campania, dall'alto dei loro 9mila euro… -