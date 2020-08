Record energia pulita. In primavera oltre il 50% dell’elettricità è rinnovabile (Di martedì 11 agosto 2020) Le emissioni italiane di CO2 crollano del -26%, meglio del previsto. Costi energetici in calo. Le rilevazioni dell’Analisi trimestrale dell’Enea Leggi su ilsole24ore

Record energia pulita. In primavera oltre il 50% dell’elettricità è rinnovabile

Per la prima volta dopo 53 anni in primavera le fonti rinnovabili d’energia tornano in testa nella produzione elettrica italiana. E crollano le emissioni italiane di CO2, il gas accusato di scaldare i ...

