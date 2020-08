Reazione a Catena, "ma che bella intesa": il sospetto, Marco Liorni sfotte i campioni? (Di martedì 11 agosto 2020) Altro flop per i Ritentacoli a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 che continua a fare grandi risultati in termini di share. Nella puntata di lunedì 10 agosto i campioni in carica ormai da quasi una settimana devono ancora masticare amaro. Il gioco dell'ultima Catena infatti si è rivelato particolarmente difficile per Marco, Antonello e Giancarlo: sono arrivati all'ultimo step con soli mille euro. E non li hanno neppure vinti poiché non hanno indovinato la parola corretta, che era "malloppo". E a quel punto è scattato il commento di Liorni, che sembrava quasi un po' beffardo: "C'è una gran bella intesa tra questi ragazzi", ha sottolineato sornione il ... Leggi su liberoquotidiano

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 10 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - alehcre : secondo me per fare il casting dei concorrenti di reazione a catena si piazzano fuori dal politecnico o giurisprude… - sciurini_ : reazione a catena: lavoro MA cotta mia sorella: maiale lavoro da maiale...... sto singhiozzando - sciurini_ : l'idolo di una squadra di stasera a reazione a catena è destro..... no comment - illtrytofixyouu : Io innamorata dei campioni di reazione a catena -