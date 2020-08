«Ratched», tutto quel che sappiamo sulla nuova serie Netflix (Di martedì 11 agosto 2020) Un titolo, tra i tanti in calendario per il settembre venturo, sembra promettere mirabilie. Ratched, terza serie televisiva creata per Netflix da Ryan Murphy, dovrebbe saper coniugare al meglio le mille sfumature del suo regista, genio eclettico eternamente perso nei meccanismi di un horror venato di commedia. La serie televisiva, il cui debutto è fissato al 18 settembre, è descritta come prequel di un film che ha fatto epoca, Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ambientata, come la pellicola originale, in un ospedale psichiatrico, trova, però, la sua prima ispirazione nel personaggio dell’infermiera Mildred Ratched. Leggi su vanityfair

Sarah Paulson è pronta a far rivivere una delle storie più celebri e terrificanti della settima arte: la serie TV farà il suo debutto il 18 settembre 2020 Uno dei personaggi più iconici della settima ...

'Salva una vita e sarai un eroe, salvane cento e sarai un'infermiera' – Infermiera Ratched Ratched continua a sorprendere ancor prima di essere rilasciata sulla piattaforma streaming Netflix! Dopo le ...

Sarah Paulson è pronta a far rivivere una delle storie più celebri e terrificanti della settima arte: la serie TV farà il suo debutto il 18 settembre 2020 Uno dei personaggi più iconici della settima ...‘Salva una vita e sarai un eroe, salvane cento e sarai un’infermiera‘ – Infermiera Ratched Ratched continua a sorprendere ancor prima di essere rilasciata sulla piattaforma streaming Netflix! Dopo le ...