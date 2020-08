Ranking Uefa aggiornato a martedì 11 agosto: l’Italia insidia la Germania (Di martedì 11 agosto 2020) Il Ranking Uefa aggiornato a martedì 11 agosto vede l’Italia sempre al quarto posto, ma decisamente più vicina alla Germania che la precede. Più staccate, invece, Spagna al comando e Inghilterra seconda. Il balzo in avanti del Bel Paese è certamente frutto della vittoria dell’Inter proprio contro una squadra tedesca come il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Ecco di seguito la top-10. 1 Spagna 23,928 20,142 19,714 19,571 17,214 100,569 3/7 2 Inghilterra 14,250 14,928 20,071 22,642 18,142 90,033 3/7 3 Germania 16,428 14,571 9,857 15,214 16,571 72,641 2/7 4 ITALIA 11.500 14,250 17,333 12,642 14,214 69,939 2/7 5 Francia 11,083 14,416 11.500 10,583 9.500 57,082 2/6 6 Portogallo 10.500 8,083 9,666 10.900 10.300 49,449 5 7 Russia ... Leggi su sportface

