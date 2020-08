Raggi si ricandida e fa saltare la regola del terzo mandato (Di martedì 11 agosto 2020) Virginia Raggi si ricandida a sindaco di Roma. L'annuncio è stato fatto in videoconferenza ai consiglieri della maggioranza grillina che governa il Campidoglio il 10 agosto, mentre in un'intervista al Fatto quotidiano, la prima cittadina della Capitale spiega il perché della sua scelta, che richiederà una modifica della regola dei due mandati prevista nello statuto del Movimento se intende correre con il simbolo 5S. Raggi annuncia inoltre di voler "dialogare con la sinistra", e attacca il Pd "che non sa più farlo", ricordando che avrebbe voluto vedere i dem al suo fianco quando si è schierata contro Casapound.Sulla regola dei due mandati che le impedirebbe di ricandidarsi, visto che è già stata consigliera all'opposizione, ... Leggi su ilfogliettone

