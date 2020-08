Quel bonus che offende l’Italia intera (Di martedì 11 agosto 2020) I cinque deputati che hanno ricevuto il bonus previsto dal decreto per i possessori di partita Iva possono sembrare degli impostori o dei truffatori. No, in realtà sono molto peggio: sono dei miserabili. Indegni non soltanto della carica alla quale sono stati eletti, ma anche di essere considerati cittadini di questa Repubblica. Che sarà pure sbilenca, che avrà pure tanti difetti, ma non merita tanta miseria civile. Pensare che un parlamentare che guadagna oltre 10 mila euro mensili possa chiederne altri 600 destinati a persone bisognose, a lavoratori spesso precari in difficoltà ad arrivare alla fine del mese è vicenda che fa rabbrividire. Leggi su ecodibergamo

Brownfox_51 : RT @AndFranchini: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco #Casalino' - Unpodiqya : Qui abbiamo più dubbi che verità, ma possiamo andare avanti in questa situazione governati da geni persi che più ch… - rickshady : RT @AndFranchini: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco #Casalino' - mrguasco : RT @AndFranchini: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco #Casalino' - Mariann84321559 : RT @GeMa7799: Furbetti del bonus, Alessandro Sallusti: 'A occhio questa è un'invenzione di quel genio di Rocco Casalino' -

Ultime Notizie dalla rete : Quel bonus Sono tre i deputati che hanno preso il bonus, pressing su Tridico per superare la privacy La Stampa Bonus 600 euro, Bussone (Uncem): "Assurdo e grave equiparare parlamentari e sindaci di piccoli comuni. No all'antipolitica che passa sopra a tutto"

"Nelle richieste del bonus Inps, equiparare Sindaci e Amministratori comunali ai Parlamentari è del tutto assurdo e anche grave sul piano istituzionale. Sindaci e Deputati hanno status e condizioni di ...

“Ho preso il bonus e l’ho dato in beneficenza”, la ‘confessione’ di Bocci (centrodestra)

La vicenda del bonus da 600 euro è una questione prettamente politica che trae forza anche dal referendum sul taglio dei parlamentari che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Sì, perché è evidente che i ...

"Nelle richieste del bonus Inps, equiparare Sindaci e Amministratori comunali ai Parlamentari è del tutto assurdo e anche grave sul piano istituzionale. Sindaci e Deputati hanno status e condizioni di ...La vicenda del bonus da 600 euro è una questione prettamente politica che trae forza anche dal referendum sul taglio dei parlamentari che si svolgerà il 20 e 21 settembre. Sì, perché è evidente che i ...