Quarantena per chi arriva in Puglia da Grecia, Spagna o Malta: ordinanza Contrasto al corona virus, provvedimento del presidente della Regione (Di martedì 11 agosto 2020) Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Sto per emanare un’ordinanza che dispone, a partire da domani: l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra in Puglia nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna. L'articolo Quarantena per chi arriva in Puglia da Grecia, Spagna o Malta: ordinanza <small class="subtitle">Contrasto al corona virus, provvedimento del presidente della Regione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

fattoquotidiano : Coronavirus, in Puglia obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta. L’ordinanza di Emiliano: “A… - SkyTG24 : Coronavirus, in Puglia scatta obbligo di quarantena per rientri da Grecia, Spagna e Malta - repubblica : Coronavirus, quarantena obbligatoria in Puglia per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta - admaioramai : RT @repubblica: Coronavirus, quarantena obbligatoria in Puglia per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta - mosllerdd : RT @mosllerdd: @rep_bari Ridicolo annuncio, non essendoci le strutture per sottoporli all quarantena. Andava bloccata la mobilità internazi… -