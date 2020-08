Quanto guadagna un politico in Italia, gli stipendi dal parlamentare al consigliere comunale (Di martedì 11 agosto 2020) Che far politica in Italia sia un mestiere economicamente vantaggioso è tema noto e discusso dalla notte dei tempi, ma Quanto guadagna un politico dipende dal ruolo per il quale è stato scelto dagli elettori e la forbice è estremamente ampia.SenatoNoi Italiani, infatti, ogni volta che andiamo alle urne e mettiamo la "X" sul nome di un candidato per il Senato della Repubblica ipotechiamo, per il senatore di turno, uno stipendio netto di 14.000 euro al mese per 12 mensilità composto dal compenso per il ruolo più una serie di indennità, diarie e contributi extra (tra i quali quello per l'assunzione di un collaboratore) che gli permettono di raggiungere quella ragguardevole cifra (oltre a non pagare trani, aerei e navi). Ancora più alti degli ... Leggi su panorama

AlbertoBagnai : Questo è il tema. Un’unità “antifrode” messa su da un grillino per strumentalizzare delle non frodi a scopo di lott… - Brasviz1 : @DarkLadyMouse Quanto guadagna un Consigliere Comunale a Firenze - LuisaPozzoni : RT @Robin44197653: @InOndaLa7 @VittorioSgarbi @EuromediaR @lucatelese @La7tv @DAVIDPARENZO @claudiocerasa @TizianaFerrario @DiPietroAnt Com… - UgoOil : RT @Corriere: Ma quanto guadagna un politico? Ecco gli stipendi di deputati, governatori e sindaci - Loveyoulost32 : mia madre mi ha appena detto quanto guadagna mio zio all’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Quanto guadagna un politico? Corriere della Sera I "furbetti" adesso "tremano" Così l’Inps può rivelare i nomi

Duro monito del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla vicenda dei deputati, tra cui vi sarebbe anche un esponente pentastellato, che usufruiscono del bonus Inps da 600 euro messo garantito dal g ...

Binder dopo la vittoria: “E' un giorno che sogno da quando ero bambino”

Che grande vittoria quella di Brad Binder nel Gran Premio di Brno. Dalla Moto2 dove correva lo scorso anno alla MotoGP nel suo primo anno da rookie è riuscito a lasciare tutti a bocca aperta portando ...

Duro monito del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla vicenda dei deputati, tra cui vi sarebbe anche un esponente pentastellato, che usufruiscono del bonus Inps da 600 euro messo garantito dal g ...Che grande vittoria quella di Brad Binder nel Gran Premio di Brno. Dalla Moto2 dove correva lo scorso anno alla MotoGP nel suo primo anno da rookie è riuscito a lasciare tutti a bocca aperta portando ...