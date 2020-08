"Quale bis? Ora tocca al centrodestra". Storace stronca la Raggi e lancia l'appello (Di martedì 11 agosto 2020) "Infantile come in questi quattro anni di mandato, Virginia Raggi. Si avvia a concludere mestamente la sua prima e unica esperienza da sindaco, perché dopo non ci sarà il bis". Ne è certo il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace: "L'infantile damigella del Campidoglio, ha trascorso quattro anni a parlare male dei sindaci di prima, senza uno straccio di idea per il futuro. Una missione per Roma. Nulla" scrive Storace sul sito 7Colli.it. "Lo stesso annuncio è maturato col rancore: non apparecchio la tavola per far mangiare quelli di prima, ha detto. E in effetti è suggestiva l'idea di un ritorno ai fornelli, se ne vale la pena. Ma dopo il fallimento, mettersi a fare la predica è davvero indecente. Infantile, appunto, madre Virginia ... Leggi su iltempo

CN LIBRI - Rocca di Papa, 'Boscaioli e Carbonai' di Maria Pia Santangeli fa il bis con la nuova edizione

Rinnovata la veste editoriale, con una copertina curata dalla creatività di Piero Gentilini. di Rita Gatta. Zampillante, l’ottocentesca fontana in Piazza della Repubblica a Rocca di Papa ha fatto da t ...

