Putin: 'Primi a registrare vaccino'. In Italia test rapidi per i turisti (Di martedì 11 agosto 2020) "E' il primo al mondo, funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un'immunità stabile e ha superato tutti i controlli". Al momento mancano conferme indipendenti ma se fosse efficace la Russia ... Leggi su tg.la7

iltirreno : Arriverà il 1° gennaio 2021, ma l’Oms avverte: servono 'linee guida chiare' - infoitsalute : Coronavirus, Putin lancia vaccino russo: primi al mondo - semeoro1 : RT @sumaistu47: Certo, certo. Ti crediamo. E ci dici quanti milioni di russi sono morti, o continui con le cazzate? - linda_x90x : In esclusiva, i primi fotogrammi della figlia di #Putin dopo il vaccino - sumaistu47 : Certo, certo. Ti crediamo. E ci dici quanti milioni di russi sono morti, o continui con le cazzate? -