Putin: 'Primi a registrare vaccino anti-Covid'. Ma l'Oms resta cauto (Di martedì 11 agosto 2020) "E' il primo al mondo, funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un'immunità stabile e ha superato tutti i controlli". Al momento mancano conferme indipendenti ma se fosse efficace la Russia ... Leggi su tg.la7

GmPoppi : RT @macche2palle: Putin avrebbe fatto vaccinare sua figlia con il vaccino russo per il Covid, primo ad essere registrato nel mondo. Quello… - atarquini2 : RT @atarquini2: vaccino russo approvato senza controlli di sicurezza. vogliono essere sempre primi e hanno appena il pil dell´Olanda. l´ors… - infoitsalute : Coronavirus, Putin lancia vaccino russo: primi al mondo - atarquini2 : vaccino russo approvato senza controlli di sicurezza. vogliono essere sempre primi e hanno appena il pil dell´Oland… - zazoomblog : Putin: Primi a registrare vaccino. In Italia test rapidi per i turisti - #Putin: #Primi #registrare #vaccino. -