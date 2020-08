Putin : “La Russia diventa il primo paese ad approvare un vaccino per il COVID-19” (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente Vladimir Putin in una conferenza stampa martedì dichiara la Russia il primo paese al mondo a concedere l’approvazione normativa a un vaccino COVID-19 dopo meno di due mesi di test sull’uomo. Lo sviluppo apre la strada alla vaccinazione di massa della popolazione russa, anche se la fase finale degli studi clinici per testare la sicurezza e l’efficacia continua. La velocità con cui la Russia si sta muovendo per lanciare il suo vaccino evidenzia la sua determinazione a vincere la corsa globale per un prodotto efficace, ma ha suscitato preoccupazioni sul fatto che possa anteporre il prestigio nazionale alla scienza e alla sicurezza. Parlando a una riunione del governo alla televisione ... Leggi su databaseitalia

