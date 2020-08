Putin ha già fatto vaccinare la figlia contro il coronavirus (Di martedì 11 agosto 2020) Se gli accenti non fossero eccessivamente propagandistici e se i metodi di questa propaganda non fossero quantomeno discutibili, la notizia potrebbe essere accolta con fervore dalla comunità scientifica internazionale, impegnata a combattere il coronavirus nella corsa contro il tempo per l’individuazione di un vaccino. Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha già un farmaco in grado di prevenire l’infezione da coronavirus, che è stato già registrato e che – addirittura – è stato somministrato alla figlia del presidente russo. LEGGI ANCHE > Sono quasi 500 i medici russi morti per Covid Russia vaccino Covid, le parole di Putin riportate da Russia Today La notizia è stata riportata da Russia Today e viene citato il ... Leggi su giornalettismo

