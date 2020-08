Putin dice che in Russia è stato registrato il primo vaccino contro il coronavirus (Di martedì 11 agosto 2020) Martedì 11 agosto il presidente russo Vladimir Putin ha detto che in Russia è stato registrato il primo vaccino al mondo contro il coronavirus. «So che funziona in modo piuttosto efficace, crea un’immunità stabile e ha superato tutti i test Leggi su ilpost

dei_alba : RT @marcodemeu: Se li dice Putin, vuol dire che è falso. Propaganda del dittatore. - Andrearey91 : #Putin ha già il vaccino. Sperimentato su sua figlia dice. - marcodemeu : Se li dice Putin, vuol dire che è falso. Propaganda del dittatore. - Emiliano2377 : @Libero_official Se lo dice putin i leghisti ci credono - doctorgis84 : #Putin dice di aver già vaccinato sua figlia contro il #coronavirus. Prevedo un suicidio di massa per i #servidellalega. #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Putin dice Putin dice che in Russia è stato registrato il primo vaccino contro il coronavirus Il Post Putin dice che in Russia è stato registrato il primo vaccino contro il coronavirus

Martedì 11 agosto il presidente russo Vladimir Putin ha detto che in Russia è stato registrato il primo vaccino al mondo contro il coronavirus. «So che funziona in modo piuttosto efficace, crea un’im ...

Putin dichiara: “abbiamo un vaccino contro il coronavirus”

Un vaccino contro questo coronavirus, inutile dirlo, e’ cio’ che sta monopolizzando l’attenzione tanto dell’opinione pubblica quanto della comunita’ scientifica. Immani risorse sono state investite da ...

Martedì 11 agosto il presidente russo Vladimir Putin ha detto che in Russia è stato registrato il primo vaccino al mondo contro il coronavirus. «So che funziona in modo piuttosto efficace, crea un’im ...Un vaccino contro questo coronavirus, inutile dirlo, e’ cio’ che sta monopolizzando l’attenzione tanto dell’opinione pubblica quanto della comunita’ scientifica. Immani risorse sono state investite da ...