Puglia | “Quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna | Grecia e Malta”

La Puglia torna ad usare misure restrittive: quarantena obbligatoria per chi torna da Grecia, Malta, Spagna. "Grecia, Malta, Spagna: abbiamo registrato negli ultimi due giorni numerosi casi di pugliesi risultati positivi al Covid19 dopo essere rientrati da questi Paesi – scrive su Facebook il governatore della Puglia, Michele Emiliano – Si tratta di giovani residenti in Puglia di rientro dalle vacanze estive. Grecia, Malta, Spagna sono Paesi con alta circolazione virale in questo momento. Vi ricordo – aggiunge Emiliano – che rimane l'obbligo per tutti coloro che arrivano da altre regioni italiane e da tutti i Paesi esteri di autosegnalarsi sul sito

