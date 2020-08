Previsioni Meteo: settimana di Ferragosto con gran caldo e maltempo, il bollettino dell’Aeronautica Militare (Di martedì 11 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 17 agosto 2020. Domani al Nord ampi spazi di sereno seguiti da aumento di nuvolosità cumuliforme durante la seconda parte della mattinata sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli piogge, isolati rovesci e temporali in rapido miglioramento tardo pomeridiano; estese velature diurne sul resto del nord. Dalla serata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni alpine centroccidentali, con i primi rovesci o temporali diffusi dalla nottata. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque a parte nubi medio-alte sulle regioni adriatiche e sulle aree appenniniche nel pomeriggio con associati locali piovaschi, anche temporaleschi, sui rilievi maggiori. Sud e Sicilia: bel tempo, salvo ... Leggi su meteoweb.eu

