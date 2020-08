Previsioni Meteo della Sera di Martedì 11 Agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 11 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 11 Agosto 2020 In Serata residui fenomeni in parziale estensione alle pianure di Nord-Est, si rinnova stabilità prevalente sulle rimanenti regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi. … Leggi su periodicodaily

