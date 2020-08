Previsioni meteo 11 agosto: nuova ondata di caldo sull’Italia (Di martedì 11 agosto 2020) Le Previsioni meteo di martedì 11 agosto 2020: l’anticiclone africano si rinforza, nuova ondata di caldo sull’Italia e temperature in aumento Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia nella settimana di Ferragosto che sarà caratterizzata da una nuova ondata di caldo. L’anticiclone africano infatti, dopo una breve ritirata a inizio mese, è tornato a soffiare aria sahariana… L'articolo Previsioni meteo 11 agosto: nuova ondata di caldo sull’Italia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Sarà un Ferragosto decisamente caldo quello che attende gli italiani per questa estate, secondo le ultime previsioni meteo, infatti, per il weekend del 15 agosto l'Italia sarà ancora preda dell'antici ...