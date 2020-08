Pozzallo, 64 immigrati positivi al coronavirus. Altro che “pericolo movida” (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – Altro che movida e giovani scapestrati che tornano dalle vacanze all’estero. L’incremento dei contagi di coronavirus in Italia, per quanto tutto tranne che allarmante in assoluto, nelle ultime settimane sembra essere in buona parte dovuto a stranieri rientrati dai Paesi di origine e a immigrati irregolari trovati positivi ai test nei centi di accoglienza. Prova ne è il caso odierno di Pozzallo (Ragusa), dove 64 clandestini ospiti del locale hotspot sono risultati positivi ai tamponi. A renderlo noto è stato l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza. L’assessore regionale attacca il governo “Ho appena appreso dai sanitari dell’Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti ... Leggi su ilprimatonazionale

