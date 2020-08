Positivo va al funerale: tampone per 200 persone nel Reatino (Di martedì 11 agosto 2020) Un gruppo di persone ha partecipato ad un funerale nel Reatino ed ora dovrà sottoporsi al tampone a causa della presenza alla cerimonia di un Positivo: è quanto ha comunicato l’unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.“Si stanno organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone (provincia di Rieti), dove si è recato un Positivo - ha precisato l’unità -. Il commissario prefettizio, di concerto con la Asl di Rieti, ha fatto un’ordinanza per la popolazione per eseguire screening solo a coloro che effettivamente sono venuti a contatto con il Positivo”.La cerimonia si era ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Positivo va al funerale: tampone per 200 persone nel Reatino - HuffPostItalia : Positivo va al funerale: tampone per 200 persone nel Reatino - Notiziedi_it : Positivo al coronavirus al funerale di un ragazzo: tamponi per 200 persone - Today_it : Positivo al coronavirus al funerale di un ragazzo: tamponi per 200 persone - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Rieti, positivo al funerale di un ragazzo: tamponi per 200 -