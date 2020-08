Ponza, non rispettava le norme anti Covid: chiuso il Blue Moon (Di martedì 11 agosto 2020) In data odierna i Carabinieri della Compagnia di Formia, con la collaborazione della Guardia di Finanza, hanno proceduto a sequestrare il locale pubblico denominato “Blue Moon”, sull’isola di Ponza, in attuazione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino. Il provvedimento è motivato dalle reiterate inosservanze del locale. Infatti il Blue Moon, pur essendo un ristorante all’aperto, ha offerto un intrattenimento danzante notturno in violazione della normativa anti-Covid e del divieto di disturbo della quiete pubblica (un’ordinanza sindacale del 26 maggio scorso impone la chiusura dei locali pubblici alle 00:30, mentre è stata accertata la prosecuzione delle attività del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ponza, non rispettava le norme anti Covid: chiuso il Blue Moon - Roma182 : RT @xsaransia: Quest’anno tutti a Capri, Ponza, Argentario, Sardegna, Puglia, Dolomiti e tutti che dicono “L’Italia è bellissima” fra’ ma… - xsaransia : Quest’anno tutti a Capri, Ponza, Argentario, Sardegna, Puglia, Dolomiti e tutti che dicono “L’Italia è bellissima”… - sogniciavarrini : RT @Vamonluvi: Va bene vi perdono perché sono la solita sottona. Smettetela però con questi tavolini vicino al mare. Già quando andaste a P… - Vamonluvi : Va bene vi perdono perché sono la solita sottona. Smettetela però con questi tavolini vicino al mare. Già quando an… -