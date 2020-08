Ponte Stretto, Paita: "Idea tunnel? È modo elegante per perdere tempo" (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Al di là delle perplessità tecniche, c'era già una discussione matura sul tema e adesso cambiando Idea e parlando di tunnel, non si fa altro che perdere altro tempo. Ecco, diciamo che l'uscita mi È sembrata un po' un modo elegante per dire che in realtà che non si vuol fare l'opera". La neopresidente della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, in un'intervista all'Adnkronos, boccia l'Idea lanciata in questi giorni dal premier Giuseppe Conte di un tunnel sotto lo Stretto di Messina per collegare la Sicilia alla Calabria. "Noi- spiega- viviamo in un Paese affetto da una malattia che si chiama 'il gioco dell'oca': ogni volta ... Leggi su liberoquotidiano

