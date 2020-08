Playoff Serie B, Spezia ribalta il Chievo ed è in finale (3-1) (Di martedì 11 agosto 2020) Lo Spezia fa l'impresa ed è la prima finalista dei Playoff di Serie B. Nel deserto del "Picco" gli Aquilotti hanno scritto un pezzo di storia degli spareggi promozione del campionato cadetto, ribaltando lo 0-2 dell'andata contro il Chievo: il 3-1 finale spedisce i liguri ad un passo dallo storico approdo in Serie A, dove i bianconeri non hanno mai giocato dall'introduzione del girone unico.Lo Spezia affronterà, godendo in ogni caso del vantaggio di aver chiuso la stagione al terzo posto, la vincente di Pordenone-Frosinone: all'andata i ramarri si sono imposti per 1-0 in Ciociaria.I padroni di casa la sbloccano subito grazie al colpo di testa di Galabinov già al secondo minuto. Il pressing asfissinate della squadra di Italiano manda ... Leggi su itasportpress

