Playoff Serie B, Spezia-Chievo 3-1: Leverbe non basta, Italiano vola in finale (Di martedì 11 agosto 2020) Lo Spezia conquista l'impresa.È andata in scena questa sera la semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B tra Spezia e Chievo Verona. Al Picco, per i clivensi, il match doveva essere in discesa: il risultato della gara d'andata (0-2), infatti, regalava loro un buon vantaggio. La squadra di Vincenzo Italiano, tuttavia, è riuscita a mettere in seria difficoltà gli avversari, conquistando la finale nonostante il gol dei gialloblù nei minuti di recupero.A soli due giri di orologio dal fischio d'inizio Andrej Galabinov, da posizione molto ravvicinata, indirizza il pallone con un colpo di testa all'angolino. Ritmi bassi e Chievo Verona che non riesce a rendersi pericoloso nel primo tempo. Dall'altra parte, ci ... Leggi su mediagol

