Playoff Serie B, impresa dello Spezia: rimonta sul Chievo e finale (Di martedì 11 agosto 2020) Lo Spezia rimonta lo svantaggio dell’andata e conquista la finale dei Playoff di Serie B contro il Chievo: 3-1 il risultato finale Clamoroso colpo di scena durante i Playoff di Serie B. Lo Spezia ha rimontato lo 0-2 dell’andata e conquistato l’accesso alla finale a discapito del Chievo, a cui non è bastato il il gol del 3-1 per via del peggior piazzamento in classifica. Decisive le reti di Galabinov, Maggiore e Nzola. Inutile il rigore trasformato in pieno recupero dagli ospiti con Leverbe. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

