Pierluigi Diaco, smascherato il piano della Rai: il pubblico si accorge di tutto (Di martedì 11 agosto 2020) Io e Te nella settimana di Ferragosto va in onda in differita Come tutti ben sanno, a distanza di una decina di giorno dal suo centesimo compleanno di recente è venuta a mancare la grande Franca Valeri. Quest’ultima lascia un vuoto incolmabile soprattutto al padrone di casa di Io e Te Pierluigi Diaco. Per quale motivo? Il giornalista nella puntata andata in onda lunedì 10 agosto 2020 non l’ha potuto omaggiare come si deve. Essendo nella settimana di Ferragosto i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di registrare le cinque puntate qualche giorno fa, di conseguenza non potevano sapere che la Signorina Snob sarebbe venuta a mancare. Di conseguenza, per omaggiare la Valeri c’è stata solamente una scritta in sovrimpressione. Ovviamente questo l’inconveniente che ha smascherato i ... Leggi su kontrokultura

