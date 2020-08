Pierluigi Diaco a Io e Te, la sua ospite Teresa De Sio gli racconta cosa le è accaduto e Diaco non sa come commentare ciò che ha ascoltato (Di martedì 11 agosto 2020) Pierluigi Diaco, al timone della sua trasmissione “Io e te” che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 14.00, sta riscuotendo un successo di pubblico che va via via sempre più consolidandosi. Nonostante questo, nonostante tutti gli apprezzamenti che riceve, la dirigenza Rai ha deciso che l’ultima puntata di “Io e te” andrà in onda il 4 settembre e poi la trasmissione sarà cancellata. Questa decisione, confermata anche dall’assenza nei palinsesti della prossima stagione del nome di Pierluigi Diaco insieme ad altri eccellenti quali Lorella Cuccarini, Salvo Sottile e altri ancora, sta facendo molto discutere perché non è chiaro il motivo per il quale una trasmissione che va ... Leggi su baritalianews

infoitcultura : Pierluigi Diaco, problema puntata Io e Te di oggi: cos’è successo - Ewavolpones84 : RT @PIERLUIGISTOCCO: Meno male si chiude #PierluigiDiaco, Io e te escluso dai palinsesti di Raiuno: 'Ho già proposto un nuovo progetto a un… - Ewavolpones84 : RT @LadyNews_: #PierluigiDiaco fatto fuori da Raiuno: 'Come #SalvoSottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione' - Ewavolpones84 : RT @LaMammaN1: - Ewavolpones84 : RT @granato_serena: #PierluigiDiaco estromesso dai nuovi palinsesti di #Rai1: la reazione del conduttore di #Ioete -