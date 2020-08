Pescara multato di 5mila euro. Squalificato il team manager Gessa (Di martedì 11 agosto 2020) MILANO - A seguito di Pescara - Perugia , match valido per l'andata della finale play out di Serie B, il giudice sportivo ha inflitto al Pescara un'ammenda di 5mila euro, "a titolo di responsabilità ... Leggi su corrieredellosport

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi d ...Il pallone lanciato in campo dalla panchina del Pescara nel convulso finale del playoff di andata, costa alla società abruzzese 5mila euro di multa. E’ questo quanto decretato dal giudice sportivo che ...