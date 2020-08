Perché voto NO al Referendum Costituzionale del 20 settembre (Di martedì 11 agosto 2020) “La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal Governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà”. Non sono le parole di un giurista ma il discorso al Senato della Repubblica del 27 giugno 1957 di don Luigi Sturzo. La nostra Costituzione è piena grandi conquiste di diritti e di (...) - Tribuna Libera / Parlamentari, Referendum Costituzionale, Riduzione parlamentari Leggi su feedproxy.google

sandrogozi : Voto NO al referendum sul taglio dei parlamentari perché voglio dire NO a populisti e demagoghi. Lo dichiaro propri… - CarloCalenda : Farnesina, mi raccomando non gli fate dare le indicazioni di voto all’estero paese per paese perché altrimenti non… - bobogiac : “Così NO a questo taglio dei parlamentari” perché riduce il diritto di rappresentanza, aumentando il potere di poch… - SorellaBaderla : RT @CarloCalenda: Farnesina, mi raccomando non gli fate dare le indicazioni di voto all’estero paese per paese perché altrimenti non ne usc… - StefanoZukunft1 : RT @CarloCalenda: Farnesina, mi raccomando non gli fate dare le indicazioni di voto all’estero paese per paese perché altrimenti non ne usc… -

