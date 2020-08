Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto (Di martedì 11 agosto 2020) La storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha tenuto banco per quasi 30 anni. I due, pur essendo l’ex first lady poco propensa ai riflettori e al gossip, sono sempre stati al centro dell’attenzione e del clamore mediatico. In questi anni molto si è detto sulla loro relazione e sulla fine ampiamente discussa … L'articolo Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Leopoldorubens : RT @todorov_denis: Ma la conduttrice Veronica perché non fa vedere anche le piazze strapiene di Salvini...? #staseraitalia - CIsmaele : RT @todorov_denis: Ma la conduttrice Veronica perché non fa vedere anche le piazze strapiene di Salvini...? #staseraitalia - CaputMundi5 : RT @todorov_denis: Ma la conduttrice Veronica perché non fa vedere anche le piazze strapiene di Salvini...? #staseraitalia - komba_vany : RT @todorov_denis: Ma la conduttrice Veronica perché non fa vedere anche le piazze strapiene di Salvini...? #staseraitalia - Edda10229596 : RT @GalliSalvo: @todorov_denis Perché Veronica è un'infiltrata della 7, ancora non capisco perché Berlusconi non l'abbia licenziata. Oddio… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Veronica Donna Veronica, da ricca che era (2ª parte) La Fedeltà