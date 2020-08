Perché si fa il nome del leghista Andrea Dara per il caso del bonus Covid (Di martedì 11 agosto 2020) Il cerchio delle indagini interne alle Lega si sta stringendo. Ancora non vi è l’ufficialità dei nomi dei due deputati del Carroccio che hanno chiesto e ottenuto il famoso bonus Covid da 600 euro riservato alle partite Iva e ai lavoratori autonomi, ma nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sull’identità dei due parlamentari che sarebbero coinvolti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, infatti, uno di loro sarebbe Andrea Dara, sindaco di Castiglione delle Stiviere (Mantova) ed eletto alla Camera nel 2018. LEGGI ANCHE > Il vice di Zaia alla Regione Veneto che ha scoperto di aver richiesto il bonus Covid «senza saperlo» Secondo le informazioni filtrate – e citate dello stesso Fatto Quotidiano – uno dei due deputati ... Leggi su giornalettismo

