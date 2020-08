Perché la situazione politica bielorussa preoccupa l’Unione europea (Di martedì 11 agosto 2020) L’opposizione supplica i suoi sostenitori di non tacere, la piazza non smette di contestarlo e l’opinione pubblica internazionale chiede chiarezza sul recente risultato elettorale. Lo considerano l’ultimo dittatore d’Europa, ma la vittoria del 9 agosto, su cui anche le istituzioni europee chiedono trasparenza, sancisce di fatto il suo sesto mandato. Aleksandr Lukašenko, al potere dal 1994, è di nuovo presidente della Bielorussia, il Paese che, nel tempo, ha letteralmente trasformato in qualcosa di sua proprietà. Un luogo, cioè, dove la repressione del dissenso, le intimidazioni nei confronti di attivisti e giornalisti e le violazioni dei diritti umani sono da 26 anni parte della quotidianità. E se Cina e Russia, in queste ore, si sono complimentate per il risultato elettorale, l’Unione europea, che prima ... Leggi su linkiesta

