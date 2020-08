Perché Ilicic non gioca? Il motivo dell’assenza del fantasista con il PSG (Di martedì 11 agosto 2020) Perché Ilicic non gioca più – L’Atalanta è volata a Lisbona per inseguire il sogno Champions League. Gli orobici sono decollati ieri alle 17 da Orio al Serio. Una spedizione di 70 persone di cui 26 giocatori. In gruppo anche Gollini, che, nonostante l’infortunio che lo terrà ai box per alcuni mesi, è voluto stare vicino … L'articolo Perché Ilicic non gioca? Il motivo dell’assenza del fantasista con il PSG è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

