Percassi verso il PSG: 'Il nostro Papu trascinerà tutti. Nel futuro dell'Atalanta c'è Gasperini' (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente dei nerazzurri, Antonio Percassi si è concesso per una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Annata speciale, andrò a Medjugorje entro fine mese. Per ringraziare dell annata ... Leggi su eurosport

lupoAlb66054019 : RT @Eurosport_IT: Percassi suona la carica in vista del #PSG ???? Il #Papu trascinatore, #Gasperini blindato ?? ?? - PSG24hours : RT @Eurosport_IT: Percassi suona la carica in vista del #PSG ???? Il #Papu trascinatore, #Gasperini blindato ?? ?? - Eurosport_IT : Percassi suona la carica in vista del #PSG ???? Il #Papu trascinatore, #Gasperini blindato ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Percassi verso All’Atalanta l’Oscar del miglior gioco, con l’allenatore più bravo della Serie A BergamoNews.it Dal ‘fast, fast, fast’ alla crescita graduale. Rocco difende il suo 1° anno e Iachini: ora il mercato, tra stadio e centro sportivo

Non fa proclami, sceglie il low profile, Rocco Commisso, nel passaggio tra la sua prima annata alla Fiorentina e la prossima stagione che partirà a breve. Dal ‘fast, fast, fast’ e il grande entusiasmo ...

All’Atalanta l’Oscar del miglior gioco, con l’allenatore più bravo della Serie A

Si gioca ancora, sotto il solleone di agosto e dopo una stagione strana, tormentata, drammatica e poi anche speciale. Il calcio si è fermato, poi è ripartito e per l’Atalanta è stata un’altra cavalcat ...

Non fa proclami, sceglie il low profile, Rocco Commisso, nel passaggio tra la sua prima annata alla Fiorentina e la prossima stagione che partirà a breve. Dal ‘fast, fast, fast’ e il grande entusiasmo ...Si gioca ancora, sotto il solleone di agosto e dopo una stagione strana, tormentata, drammatica e poi anche speciale. Il calcio si è fermato, poi è ripartito e per l’Atalanta è stata un’altra cavalcat ...