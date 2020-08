Pavè Gelati e Granite – Milano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pavè Gelati e Granite Via Cesare Battisti, 21 – 20122 Milano Tel. 02/94383619 Sito Internet: www.paveMilano.com Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,50/4€, gelato 24€/kg Giorno di chiusura: mai OFFERTAPavè Gelati e Granite è la trasposizione, nella gelateria, della filosofia di Pavè pasticceria: totale artigianalità e assoluta qualità negli ingredienti che, nel caso dei Gelati, si percepisce immediatamente all’assaggio: sapori netti, senza eccesso di zucchero e cremosità naturale. La lista dei gusti è in bella vista dietro il bancone, non numerosi ma molto particolari e perfettamente bilanciati: dalla nocciola alla mandorla e marasche, yogurt e ginestra, farro tostato e ... Leggi su secoloditalia

