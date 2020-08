Pauroso incendio in una fabbrica: ingenti i danni. "Tenete chiuse le finestre" (Di martedì 11 agosto 2020) Un vasto incendio è divampato la notte scorsa in una fabbrica di alimenti zootecnici alla periferia di Firenze, in via San Bartolo a Cintoia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno ... Leggi su lanazione

infoitinterno : Pauroso incendio in una fabbrica: ingenti i danni - MariaLu91149151 : RT @Thepissedcat: Pauroso incendio in una fabbrica: ingenti i danni - Thepissedcat : Pauroso incendio in una fabbrica: ingenti i danni -

Ultime Notizie dalla rete : Pauroso incendio Pauroso incendio in una fabbrica: ingenti i danni. "Tenete chiuse le finestre" LA NAZIONE Pauroso incendio in una fabbrica: ingenti i danni

Firenze, 11 agosto 2020 - Un vasto incendio è divampato la notte scorsa in una fabbrica di alimenti zootecnici alla periferia di Firenze, in via San Bartolo a Cintoia. Sul posto sono intervenuti i vi ...

Il grecale spinge su Ostia e Fiumicino la puzza del rogo di Aprilia

Ostia – Risveglio con nell’aria la puzza di plastica bruciata per i residenti dei quartieri costieri di Roma. Decine di migliaia di persone di Acilia, Infernetto, Isola Sacra sono immerse in una bolla ...

Firenze, 11 agosto 2020 - Un vasto incendio è divampato la notte scorsa in una fabbrica di alimenti zootecnici alla periferia di Firenze, in via San Bartolo a Cintoia. Sul posto sono intervenuti i vi ...Ostia – Risveglio con nell’aria la puzza di plastica bruciata per i residenti dei quartieri costieri di Roma. Decine di migliaia di persone di Acilia, Infernetto, Isola Sacra sono immerse in una bolla ...