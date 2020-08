Party delle mazzate nel Vesuviano, in discoteca volano sedie e tavoli (VIDEO) (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTrecase (Na) – Lancio di tavoli e sedie per una serata di violenza gratuita. Nel Vesuviano, tra lo stupore generale, va in scena il “Party delle mazzate”. La serata diventa presto incandescente e il locale si trasforma in una vera e propria arena dove giovanissimi inscenano una mega rissa scagliando contro i malcapitati qualsiasi cosa è a portata di mano. Questo il triste scenario di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in un noto locale di Trecase durante un Party organizzato da alcuni pr della zona. Mentre, al momento, restano ancora ignoti i motivi che avrebbero causato la sonora rissa. Probabilmente uno scambio di troppo, o forse uno stato di alterazione alcolica elevato. A pagare le conseguenze ... Leggi su anteprima24

GLASGOW (Scozia) – Il coronavirus non sembra voler cedere il passo e il campionato scozzese di calcio, appena partito all’inizio di agosto, rischia già di venire sospeso. Anche perché i giocatori dell ...

Probabilmente ha ragione il presidente della Figc Gravina ad essere preoccupato anche per lo svolgimento del prossimo campionato di calcio di serie A. Il campionato scozzese, ripartito all’inizio di a ...

