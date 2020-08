Parte il Giffoni 50, tanti gli ospiti illustri: da Sylvester Stallone a Raoul Bova (Di martedì 11 agosto 2020) Pronta a partire la 50esima edizione del Giffoni Film Festival: saranno tantissimi gli ospiti del mondo del cinema, come Sylvester Stallone e Raoul Bova Come ogni anno è pronto a partire il Giffoni Film Festival. Quest’anno, in occasione della 50esima edizione, l’evento si svolgerà al Parco archeologico di Paestum. In un momento così difficile per il nostro paese e per il mondo, a causa della pandemia di Coronavirus, il festival è un modo perfetto per rispondere e per ripartire. Naturalmente verranno rispettate tutte le norme anti-Covid, con un tunnel ‘decontaminator’, verranno sanificati i Partecipanti. Come ogni anno gli ospiti saranno moltissimi ed ... Leggi su bloglive

Il 18 agosto al via il Giffoni Film Festival

SALERNO La cinquantesima edizione del Giffoni Film festival si aprirà martesì 18 agosto con l'anteprima del film Disney “L'unico e insuperabile Ivan", disponibile dall'11 settembre sulla piattaforma s ...

Giffoni Valle Piana dal 18 al 29 agosto ‘NEXT GENERATION’

NAPOLI – Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani. Anzi a dimensione di “dreamers”, giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali p ...

