Parlamentari con bonus partita Iva, caccia ai nomi. Renzi: "Meschini, ma Tridico lasci" (Di martedì 11 agosto 2020) Va avanti il pressing di Governo e partiti , ma l'Inps non darà i nomi dei Parlamentari che hanno chiesto il bonus di 600 euro riservato alle partite Iva in difficoltà dopo il coronavirus: è vietato ... Leggi su quotidiano

AnnalisaChirico : Il bonusCovid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno in… - TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - borghi_claudio : La lettura dei giornali di oggi è da nausea. Corriere è andato a riesumare il solito Stella (quello per cui i Venet… - Max_Alle : RT @GianfrancoFeeni: Questa roba del bonus di 600 euro ai parlamentari è scandalosa perché con quei soldi avremmo potuto tenere in vita Ali… - sardo1951 : RT @sebmes: La fretta con cui Di Maio ha cavalcato la vicenda dei furbetti dei 600 euro per fare campagna per il taglio dei parlamentari co… -