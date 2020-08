Parla uno dei giovani ricercatori che lavorano al vaccino a Pomezia: «La mia vita di tensione tra Ebola e Covid-19» (Di martedì 11 agosto 2020) Emanuele Minutello, 32 anni, alle spalle ha già una battaglia contro l’Ebola e oggi quella contro il Covid-19. Laureato in Genetica e Biologia molecolare, è uno dei giovani ricercatori dell’Irbm, l’azienda di Pomezia che, insieme all’Istituto Jenner di Oxford e ad Astrazeneca, sta lavorando alla sperimentazione di quello che tra non molto potrebbe essere finalmente il vaccino efficace contro il Coronavirus. Dietro agli aspetti scientifici della ricerca al vaccino c’è quello più umano, fatto di giovani eccellenze, da anni nel campo della ricerca. «Allora a che punto siete?», «Riuscite con questo vaccino?». Sono le domande che Emanuele si sente ... Leggi su open.online

«Presenteremo la nostra proposta in sede di Recovery Fund per completare il collegamento tra Messina e Reggio Calabria». Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine dell ...De Siervo parla delle possibili novità dall’emendamento per gli stadi al decreto semplificazioni. Anche la Fiorentina è in attesa «L’emendamento sugli stadi al Decreto Semplificazione può rappresentar ...