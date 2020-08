Parco Cappuccini a Bolzano: ok al progetto definitivo (Di martedì 11 agosto 2020) Il progetto definitivo per la riqualificazione del Parco dei Cappuccini a Bolzano è stato varato dall’apposito gruppo di lavoro fra Provincia, Comune di Bolzano, Fondazione teatro comunale e altri enti culturali e gruppi di interesse. A fronte dell’accordo sugli interventi di riqualificazione del Parco dei Cappuccini a Bolzano, ora può partire la fase per la progettazione esecutiva dei vari interventi di manutenzione straordinaria dell’area verde cittadina da parte della Ripartizione patrimonio della Provincia. “Le opere che saranno realizzato all’interno del Parco consentiranno di recuperare appieno spazi importanti per i cittadini di Bolzano e di ... Leggi su laprimapagina

SaltoBz : C'è il disco verde al progetto definitivo per la riqualificazione del Parco dei Cappuccini di #Bolzano. Ludoteca, a… - BessoneMassimo : Eventi culturali e un bar per rilanciare Parco Cappuccini - TGR Bolzano - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Oggi è stato dato il via libera definitivo al progetto che cambierà un #parco storico nel centro di #Bolzano, rimasto per… - TgrAltoAdige : Oggi è stato dato il via libera definitivo al progetto che cambierà un #parco storico nel centro di #Bolzano, rimas… - ninda1952 : RT @ProvinciaBZ: Giovedì 6 agosto il gruppo di lavoro per il parco dei Cappuccini si riunirà per varare il progetto, frutto di 2 anni di la… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Cappuccini Nuovo Parco Cappuccini, approvato il progetto definitivo Alto Adige Innovazione Parco Cappuccini a Bolzano: ok al progetto definitivo

Il progetto definitivo per la riqualificazione del Parco dei Cappuccini a Bolzano è stato varato dall’apposito gruppo di lavoro fra Provincia, Comune di Bolzano, Fondazione teatro comunale e altri ent ...

Voltaggio e la sua Pinacoteca saranno raccontati a Sì Viaggiare su Rai2

VOLTAGGIO – Tutti sintonizzati oggi alle 13.40 sul Tg2. La rubrica Sì Viaggiare del telegiornale di Rai2 porterà infatti i telespettatori a conoscere le bellezze di Voltaggio grazie a una puntata ad h ...

Il progetto definitivo per la riqualificazione del Parco dei Cappuccini a Bolzano è stato varato dall’apposito gruppo di lavoro fra Provincia, Comune di Bolzano, Fondazione teatro comunale e altri ent ...VOLTAGGIO – Tutti sintonizzati oggi alle 13.40 sul Tg2. La rubrica Sì Viaggiare del telegiornale di Rai2 porterà infatti i telespettatori a conoscere le bellezze di Voltaggio grazie a una puntata ad h ...