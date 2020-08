Parapendio: titolo italiano 2020 al campione del mondo in carica, Joachim Oberhauser (Di martedì 11 agosto 2020) Grazie a una settimana benedetta dal bel tempo e una situazione meteo che sembrava creata apposta per volare in Parapendio, non ci sono stati problemi ad assegnare il titolo italiano 2020 di questa disciplina. Nei cieli sopra i comuni di Cuorgnè e Chiesanuova (Torino) un’ottantina di piloti, compresa una manciata di stranieri, si sono affrontati lungo sei percorsi, uno al giorno, tra i 52 e oltre 107 km. Quindi un campo di gara esteso dalla pedemontana piemontese fino alla pianura e ai laghi di Viverone e Candia. Organizzazione: Aero Club Lega Piloti con la collaborazione dell’associazione locale Volo Libero Santa Elisabetta e il patrocinio di FIVL. Dopo alterne vicende ha prevalso il campione del mondo in carica, Joachim ... Leggi su meteoweb.eu

fainformazione : Parapendio: titolo italiano 2020 a Oberhauser. Non assegnato quello di deltaplano Grazie a una settimana benedetta… - fainfosport : Parapendio: titolo italiano 2020 a Oberhauser. Non assegnato quello di deltaplano Grazie a una settimana benedetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Parapendio titolo Parapendio: titolo italiano 2020 a Oberhauser. News-Sports Una settimana di sport Entusiasmo attorno agli atleti del parapendio Oberhauser campione

CUORGNÈ . Una settimana di sport e spettacolo, una settimana nel quale il Canavese ha mostrato il suo volto migliore e, attraverso il parapendio, si è fatto conoscere ad atleti e accompagnatori da var ...

Parapendio, il chivassese Littamè lotta per il titolo italiano

cuorgné. La quarta prova l’ha vinta il siciliano Marco Busetta, dopo cinque ore e mezza di volo e qualche brivido nel finale. La classifica per il campionato nazionale italiano di parapendio che sarà ...

CUORGNÈ . Una settimana di sport e spettacolo, una settimana nel quale il Canavese ha mostrato il suo volto migliore e, attraverso il parapendio, si è fatto conoscere ad atleti e accompagnatori da var ...cuorgné. La quarta prova l’ha vinta il siciliano Marco Busetta, dopo cinque ore e mezza di volo e qualche brivido nel finale. La classifica per il campionato nazionale italiano di parapendio che sarà ...