Paradosso estate Dopo la paura la folla di turisti

Tony Damascelli Che fine hanno fatto le partenze intelligenti? Basta osservare spiagge e luoghi diversi di villeggiatura per comprendere che il tempo della paura è finito, o meglio è sospeso, il lungo confinamento ha portato alla fuga, alla liberazione dal domicilio coatto, alla corsa verso una zona qualunque, bar, ristorante, lido, campagna, per issare nuovamente la bandiera della vita libera. Purtroppo anche spericolata se si considera l'ignoranza di molti che, all'interno di esercizi pubblici, negozi e bar, vanno via sciolti, senza mascherina, a stretto contatto di gomito ma non nel senso del protocollo e delle sue linee guida ma proprio ...

