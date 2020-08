Paolo Villaggio, Fantozzi e la corazzata Potemkin: "Andai in Russia e dissi che il film era una boiata" (Di martedì 11 agosto 2020) In un'intervista del 2003 Paolo Villaggio parlò delle origini della scena de La corazzata Potemkin, una delle più celebri dei film di Fantozzi e della storia del cinema. Durante una celebre intervista del 2003 Paolo Villaggio ha descritto le origini di una delle più celebri scene della storia del cinema italiano: quella de La corazzata Potemkin. Villaggio raccontò anche di quando, presentando Fantozzi in Unione Sovietica, si trovò a dire la sua sul film e sul diktat sovietico imposto nella società comunista; a detta del comico fu uno dei momenti più incredibili di tutta la sua vita. La celebre scena è presente nel ... Leggi su movieplayer

