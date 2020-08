Paola Ferrari nella bufera, la FOTO fa il giro del web: “Juve ripescata, positivo all’Atletico Madrid” [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) La giornalista Paola Ferrari è finita nella bufera. Sta circolando uno screen del televideo che annuncia un possibile ripescaggio della Juve in Champions League al posto dell’Atletico Madrid. Due calciatori dei Colchoneros sono infatti risultati positivi al Coronavirus e sui social è scattata la provocazione. “Champions League, Atletico Madrid: Covid positivo, ripescata la Juventus”, si legge. La FOTO è stata pubblicata dalla giornalista sportiva sui profili social con un eloquente: “Boom” accompagnato dall’#speranza. Ovviamente si tratta di una fake news, la gaffe di Paola Ferrari ha fatto in poco tempo il giro del web. In basso la ... Leggi su calcioweb.eu

