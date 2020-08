Paola Ferrari: la gaffe sul ripescaggio della Juventus in Champions League è virale (Di martedì 11 agosto 2020) Paola Ferrari ha abboccato ad una fake news che paventava il ripescaggio della Juventus in Champions League: la sua gaffe è diventata virale. Paola Ferrari ha abboccato ad una fake news che parlava di ripescaggio della Juventus in Champions League ai danni dell'Atletico Madrid. La giornalista RAI non si è accorta che si trattava di una delle tante prese in giro che girano sui social contro i campioni d'Italia, eliminati la scorsa settimana dalla competizione europea. Come ogni anno l'eliminazione della Juventus dalla Champions League ha ... Leggi su movieplayer

giornalettismo : Tra l'altro, in fondo al fotomontaggio c'era scritto: «In questo contesto, la Uefa ha già individuato nella… - lucciobrujk : Dopo Paola Ferrari ed Enrico Varriale, la Rai conquista il triplete dei tweet del cazzo con questo mix di incompet… - FredMosby_ : Come era quella cosa che disse Paola Ferrari su Simona Ventura che non può presentare programmi sportivi perché ha… - vinci3375 : RT @Brigate_Azzurre: #PaolaFerrari fa la giornalista in #RAI. Ieri su Twitter ha condiviso questa notizia fake, credendo fosse vera. Paola… - scommesse_it : 'Boom, Juve ripescata in Champions'. Paola Ferrari scatena Twitter, poi precisa: 'Solo una speranza!' -