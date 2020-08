Paola Ferrari, la gaffe nel cuore della notte: “Boom. Juventus ripescata in Champions” (Di martedì 11 agosto 2020) L’Atletico Madrid giocherà a Lisbona i quarti di finale della Champions League contro il Red Bull Lipsia. Lasciando a casa così Correa e Vrsaljko, i due giocatori positivi al Coronavirus. Però nella notte la giornalista sportiva Paola Ferrari è inciampata in una grossa fake news. La Ferrari, infatti, ha condiviso su Twitter una paginata presunta del Televideo con scritto: “Atletico Madrid Covid-positivo, in Champions ripescata la Juventus”. Il testo poi procede: “L’ombra del Covid-19 si allunga sulla final eight di Champions League, due membri dello staff e a seguire otto giocatori sono risultati positivi al coronavirus. In un comunicato del club spagnolo si legge che ‘i soggetti positivi al virus sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

