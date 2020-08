Paola Ferrari, gaffe incredibile: “Juventus ripescata in Champions League” (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Davvero una gaffe incredibile quella capitata alla giornalista e volto noto della Rai, Paola Ferrari. Sul suo profilo twitter posta una FOTO del televideo che titola: “Champions, Atletico Madrid Covid-positivo. ripescata la Juventus”. Ovviamente una FOTO fake che però Paola Ferrari ha fatto sua e ha anche twittato con enfasi: “Boom, speranza” taggando la Juventus e l’account ufficiale della Champions League. Un’uscita a vuoto davvero incredibile. Leggi su sportface

giornalettismo : Tra l'altro, in fondo al fotomontaggio c'era scritto: «In questo contesto, la Uefa ha già individuato nella… - Giovanni1962RM : RT @andrea_pecchia: Dopo aver letto le ultime (dis)avventure social di Paola Ferrari e Varriale m'è venuta una profonda nostalgia per Tonin… - delca_it : @spazio_nello Sei tu che vai contromano. Su Twitter tutti stanno prendendo in giro Paola Ferrari per l'incredibile… - MirkoAntico : @fasulo_antonio Paola Ferrari,moglie di Marco De Benedetti,figlio di Carlo De Benedetti!!! - BryanSobani : RT @7Robymar: Inter in semifinale e Paola Ferrari che riscrive i canoni della figura di merda. Serata perfetta. -