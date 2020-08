Paola Ferrari e il tweet sulla Juve ripescata per i positivi al coronavirus dell’Atletico Madrid (Di martedì 11 agosto 2020) Nemmeno il più avvelenato redattore del Televideo avrebbe potuto confezionare una Breaking news di questo tipo. E, infatti, si tratta di uno dei tanti fotomontaggi con questa nostalgica grafica che circolano sui social network. Il fatto che la Juventus potesse essere ripescata nei quarti di finale di Champions League in seguito alla positività di due giocatori dell’Atletico Madrid era stato motivato – nella finta grafica – dalla ragione seguente: «In questo contesto, la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto ‘non vincendo la finale, non penalizzerebbe le altre squadre meritorie’». Uno sfottò agli Juventini, insomma, che forse è stato preso troppo sul serio dalla ... Leggi su giornalettismo

